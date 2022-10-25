Трансграничные переводы по номеру телефона

ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные страны, первой из которых стала Армения. Российские клиенты ВТБ смогут мгновенно отправлять деньги на счет или карту клиенту – физическому лицу в Банк ВТБ (Армения) по номеру его мобильного телефона.

– В этом году мы достаточно быстро возобновили для наших клиентов возможность совершать привычные трансграничные операции с пользователями из других стран. На первом этапе ВТБ запустил переводы по банковским реквизитам, в ближайших планах – переводы по номеру карты, а сейчас мы успешно завершили тестирование сервиса переводов по номеру телефона. Это наша собственная разработка: достаточно указать в ВТБ Онлайн номер телефона получателя - и деньги мгновенно поступят на его счет. До конца года мы запустим такие переводы еще в несколько стран, – прокомментировал начальник управления «Переводы» ВТБ Алексей Хранилов.

Ранее банк ВТБ (ПАО) запустил денежные переводы по банковским реквизитам в национальных валютах в страны Азии и ближнего зарубежья – Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан. Кроме того, в ближайшее время у клиентов ВТБ также появится возможность мгновенно переводить средства на карты национальных платежных систем в несколько стран. Для этого пользователю ВТБ Онлайн будет достаточно указать номер карты и ФИО получателя платежа, не тратя время на заполнение полных реквизитов счета.