В Ярославской области за сутки трое пешеходов пострадали в ДТП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославской области за 24 октября пострадали трое пешеходов.

Первое ДТП произошло около поселка Красный Бор. Примерно в 6:30 автобус «ПАЗ-3204», за рулем которого был 42-летний водитель, на дороге сбил 64-летнюю женщину. Врачи назначили ей амбулаторное лечение.

Вторая авария произошла в Переславле. Там, на улице Ростовская, в 8:50 61-летний мужчина на «УАЗе» сбил 62-летнюю местную жительницу. Ее с травмами отвезли в больницу.

Третье ДТП произошло в Ярославле на улице Титова. Примерно в 14:20 легковушка «Хонда», которой управлял 52-летний водитель, сбила 58-летнюю женщину-пешехода. После этого, ярославну госпитализировали.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области