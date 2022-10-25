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Общество25 октября 2022 12:54

В Ярославле на Московском проспекте установят около трех километров дорожного ограждения

Работы начнутся на следующей неделе
Анастасия ГОЛУБЕВА
Работы начнутся на следующей неделе

Работы начнутся на следующей неделе

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на Московском проспекте установят около трех километров дорожного ограждения. Работы начнутся на следующей неделе, а закончить их планируют в ноябре.

— В понедельник подрядная организация устанавливает и ремонтирует дорожные ограждения. Специалисты смонтируют около 3-х километров нового оцинкованного забора на участке от проспекта Фрунзе до улицы Калинина, — рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Дмитрий Сергеев.

Помимо этого, ограждения установят около пешеходных переходов, а также заменят более двух с половиной тысяч светоотражателей на барьерах.