Работы начнутся на следующей неделе Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на Московском проспекте установят около трех километров дорожного ограждения. Работы начнутся на следующей неделе, а закончить их планируют в ноябре.

— В понедельник подрядная организация устанавливает и ремонтирует дорожные ограждения. Специалисты смонтируют около 3-х километров нового оцинкованного забора на участке от проспекта Фрунзе до улицы Калинина, — рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Дмитрий Сергеев.

Помимо этого, ограждения установят около пешеходных переходов, а также заменят более двух с половиной тысяч светоотражателей на барьерах.