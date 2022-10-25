Работы начнутся на следующей неделе
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле на Московском проспекте установят около трех километров дорожного ограждения. Работы начнутся на следующей неделе, а закончить их планируют в ноябре.
— В понедельник подрядная организация устанавливает и ремонтирует дорожные ограждения. Специалисты смонтируют около 3-х километров нового оцинкованного забора на участке от проспекта Фрунзе до улицы Калинина, — рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Дмитрий Сергеев.
Помимо этого, ограждения установят около пешеходных переходов, а также заменят более двух с половиной тысяч светоотражателей на барьерах.