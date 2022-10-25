В Рыбинске в срочном порядке отремонтируют участок улицы Грекова Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в срочном порядке отремонтируют участок улицы Грекова, а именно дорогу около частных домов №№8, 10, 12 и 14. Такие внеплановые работы решено было начать из-за того, что проезд для местных жителей оказался заблокированным строящейся пятиэтажкой.

- От частных домов на улице Грекова до улицы Волочаевской буквально несколько метров. Но подъезд для жителей домов № 8, 10, 12 и 14 оказался заблокирован строящимся пятиэтажным домом. Проектировщик сформировал территорию только под новостройку. Жители частных домохозяйств оказались отрезанными от улицы Волочаевской, а из-за перепада высот территория их участков будет затапливаться, - сообщили в администрации Рыбинска.

Начальник управления строительства Алишер Рустамов рассказал, что сейчас организуют подъезд к домам, пешеходную дорожку и обустройство канавы для сбора поверхностных стоков с дренажом. Из-за большого перепада высот также предусмотрим разрыв в виде газона. Эти работы планируют проводить в ноябре.