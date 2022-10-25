В мэрии Ярославля рассказали, куда ведет тротуар у остановки «15 микрорайон»

Проектировщиком было принято решение ликвидировать тропу с мостиком и сформировать один полноценный тротуар Фото: Мэрия Ярославля

Директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров успокоил жителей Дзержинского района. У нового тротуара, который, как посчитали брагинцы, ведет в никуда, все же есть конечная цель.

- В социальных сетях появилась информация, что на Ленинградском проспекте в районе остановочного комплекса подрядная организация сделала тротуар в никуда. Хочу успокоить жителей и сообщить, что здесь проектировщиком было принято решение ликвидировать тропу с мостиком и сформировать один полноценный тротуар, который будет подходить к регулируемому пешеходному переходу. При этом он будет соответствовать всем необходимым требованиям. В ближайшее время подрядчик установит водопропускную трубу, а затем поверх ее обустроит новый тротуар, - рассказал пояснил Ярослав Овчаров.

На Ленинградском проспекте сейчас работают три бригады. Они делают тротуары, устанавливают бордюры. В планах – расширение проезжей части до четырех полос.

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