В Ярославле бывшую сотрудницу Почты России признали виновной в крупном мошенничестве

Кировский районный суд Ярославля признал бывшую сотрудницу Почты России виновной в совершении мошенничества Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировский районный суд Ярославля признал бывшую сотрудницу Почты России виновной в совершении мошенничества. Используя свое служебное положение женщина, работая руководителем группы расчета зарплаты, начислила себе и другим сотрудникам «дополнительную» заработную плату.

- В январе 2018-го – июне 2021 года она создавала в зарплатной программе ведомости на себя и других работников, а также платежные поручения с недостоверными сведениями о начислении заработной платы. Затем она подписывала указанные документы у главного бухгалтера и заместителя директора, которые не были осведомлены о незаконности действий. В результате обществу причин материальный ущерб в размере более 2 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Нарушения выявлены во время внутренней служебной проверки. После нее сотрудница была уволена, а расследованием возбужденного уголовного дела занялась полиция.

- В ходе судебного заседания подсудимая вину признала, раскаялась в содеянном и частично возместила причиненный ущерб. Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, - уточнили в ведомстве.

Как пояснили в Почте России, все денежные средства и материальные ценности, которыми оперирует общество, застрахованы. Подобные случаи на обслуживание клиентов не влияют.