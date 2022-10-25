«Просто сильно хотела домой»: в Ярославле нашли девушку, которая сбежала из детдома

Поиски пропавшей девушки прекращены. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле прекратили поиски 14-летней Юлии Я., которая 23 октября в легкой одежде и сланцах сбежала из детского дома в Ленинском районе города. С девушкой все в порядке.

- Все хорошо, забрали домой. Мама – самое ценное, люблю ее. Просто хотела домой сильно. Всем спасибо, - написала девушка комментарий под постом о поисках.

Местонахождение 15-летнего Арама Папояна до сих пор не установлено. Юноше на вид 16 лет, рост 178 сантиметров, худощавый, черные волосы и карие глаза. Из детдома Арам ушел в белой футболке, темно-синих спортивных штанах и черных сланцах.