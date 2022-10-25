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Общество25 октября 2022 7:02

Мэру Ярославля могут увеличить зарплату почти до 400 тысяч рублей

Сейчас она составляет около 150 тысяч
Полина Вачнадзе
У мэра Ярославля может существенно увеличиться зарплата

У мэра Ярославля может существенно увеличиться зарплата

Фото: Полина Вачнадзе

На ближайшем заседании муниципалитета, которое состоится 26 октября, депутаты обсудят вопрос повышения заработной платы мэра города.

Согласно проекту, зарплату ярославского градоначальника собираются увеличить со 150 тысяч рублей до 400. Она складывается из оклада, надбавки за сложность работы, надбавки за секретность и ежемесячного поощрения.

Согласно декларации о доходах, представленной бывшим мэром Ярославля Владимиром Волковым, в 2020 году он заработал 1 миллион 802 тысячи рублей. В 2019 году его доход был существенно выше - 4 миллиона 765 тысяч рублей.