Ночью в Дзержинском районе Ярославля обстреляли машины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дзержинском районе Ярославля ночью 24 октября неизвестный стрелял по машинам. Инцидент произошел во дворе дома №16 на улице Строителей. Ярославцы написали об этом в соцсетях.

- Сегодня ночью были обстреляны машины во дворе Строителей, 16 корпус 3. Неизвестный с балкона своей квартиры выстрелил 8 раз из ружья. Полиция нашла гильзы во дворе дома, следы на машинах. Предположительно, стреляли с 5-го этажа, полиции никто не открыл, - написали местные жители в группе «Ярославль Дзержинский район» ВКонтакте.

В полиции подтвердили произошедшее. Сообщение к ним поступило около часа ночи. Кто стрелял по машинам и зачем – пока неизвестно.

- Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего, устанавливаются возможные очевидцы. Проводятся проверочные мероприятия. В настоящее время заявлений о повреждении транспортных средств в полицию не поступило, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.