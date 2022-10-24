Банки запускают новый сервис для дистанционной ипотеки на новостройки

ВТБ расширил возможности удаленного оформления ипотеки для новых клиентов. Теперь им стал доступен выездной формат обслуживания при приобретении первичной недвижимости у застройщика. Будущие заемщики могут вызвать менеджера банка, оформить счет, а затем провести ипотечную сделку без посещения офиса банка. Сервис доступен в 79 городах России.

Возможность провести дистанционные сделки в сегменте первичного жилья ВТБ запустил еще в "пандемийный" 2020 год, и далее работал над улучшением процессов в рамках запущенного сервиса. Теперь, благодаря новому проекту, посещать отделение банка не потребуется.

Ранее ВТБ провел успешное тестирование дистанционных сделок в сегменте вторичного жилья. Клиенты приобрели квартиры, оформив ипотечные кредиты и всю необходимую документацию, в офисе агентства недвижимости. До конца года банк планирует подключить к проекту большинство своих партнеров-профессиональных участников рынка.

За январь-сентябрь 2022 года банк в целом по стране банк оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей. В начале осени клиенты банк ВТБ (ПАО) чаще всего оформляли ипотеку в Москве (23,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (8 млрд) и Краснодаре (5,4 млрд). Средний чек составил примерно 4,6 млн рублей.