В Ярославле шесть автобусов вернулись к прежним схемам движения

С 25 октября восстанавливается привычная схема движения шести ярославских автобусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 25 октября восстанавливается привычная схема движения шести ярославских автобусов. Речь идет о маршрутах №4 «Улица Ярославская – Ярославль Главный», №4А «Богоявленская площадь – Поселок Октябрьский», №41А «ТРК «Ярославский Вернисаж» – Поселок Куйбышева», №41Б «Богоявленская площадь – Улица Индустриальная»,

№49 «Больница №2 – 15 МКР» и маршрутном такси №84 «Поселок Куйбышева – Областная больница».

Ремонт инженерных сетей на пересечении улиц Пирогова и Попова, из-за которого автобусы временно ездили не по привычному пассажирам маршруту, закончен.