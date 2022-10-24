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Общество24 октября 2022 15:22

В Ярославле шесть автобусов вернулись к прежним схемам движения

Ремонт сетей на пересечении улиц Пирогова и Попова закончен
Полина Вачнадзе
С 25 октября восстанавливается привычная схема движения шести ярославских автобусов.

С 25 октября восстанавливается привычная схема движения шести ярославских автобусов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 25 октября восстанавливается привычная схема движения шести ярославских автобусов. Речь идет о маршрутах №4 «Улица Ярославская – Ярославль Главный», №4А «Богоявленская площадь – Поселок Октябрьский», №41А «ТРК «Ярославский Вернисаж» – Поселок Куйбышева», №41Б «Богоявленская площадь – Улица Индустриальная»,

№49 «Больница №2 – 15 МКР» и маршрутном такси №84 «Поселок Куйбышева – Областная больница».

Ремонт инженерных сетей на пересечении улиц Пирогова и Попова, из-за которого автобусы временно ездили не по привычному пассажирам маршруту, закончен.