Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 октября 2022 14:34

Три чиновника уволились из мэрии Ярославля по собственному желанию

Все они работали с экс-мэром Владимиром Волковым
Полина Вачнадзе
Из мэрии Ярославля уволились три сотрудника

Из мэрии Ярославля уволились три сотрудника

Фото: Полина Вачнадзе

Из мэрии Ярославля уволились три сотрудника. Речь идет о заместителе мэра по вопросам ЖКХ Валерии Леженко, председателе КУМИ Валерии Мусатовой и начальнике управления потребительского рынка Дмитрии Веселове. В администрации они работали вместе с бывшим уже градоначальником Владимиром Волковым.

Освободившиеся вдруг должности сейчас вакантны.

Две недели назад в отставку подал исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов. Выборы нового мэра города, уже без приставки и.о. должны пройти 7 ноября.