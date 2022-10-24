Три чиновника уволились из мэрии Ярославля по собственному желанию

Из мэрии Ярославля уволились три сотрудника Фото: Полина Вачнадзе

Из мэрии Ярославля уволились три сотрудника. Речь идет о заместителе мэра по вопросам ЖКХ Валерии Леженко, председателе КУМИ Валерии Мусатовой и начальнике управления потребительского рынка Дмитрии Веселове. В администрации они работали вместе с бывшим уже градоначальником Владимиром Волковым.

Освободившиеся вдруг должности сейчас вакантны.

Две недели назад в отставку подал исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов. Выборы нового мэра города, уже без приставки и.о. должны пройти 7 ноября.