В Переславле водитель легковушки сбил человека и уехал с места ДТП

В Переславле водитель легковушки сбил человека и уехал, ФОТО: ОГИБДД Переславля

В Переславле вчера, 23 октября, произошло трагическое ДТП.

На улице Магистральной примерно в 10:30 легковушка «ВАЗ-2115» сбила человека, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель машины сразу уехал с места происшествия и не стал выяснять, что с состоянием местного жителя, который попал ему под колеса.

- От полученных травм пешеход скончался в реанимации. Водитель автомобиля ВАЗ-2115 покинул место ДТП, в последствие автомобиль был обнаружен. В настоящее время ведется розыск водителя, и устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в ОГИБДД Переславля.