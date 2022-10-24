ВТБ Лизинг поставит «Ростелекому» 48 аппаратно-программных комплексов на 5,7 млрд руб.

ГК ВТБ Лизинг и «Ростелеком» заключили сделку на поставку 48 аппаратно-программных комплексов общей стоимостью около 5,7 млрд руб. с НДС. Техника предоставляется в финансовый лизинг сроком на пять лет.

С «Ростелекомом» и его дочерними компаниями ВТБ Лизинг сотрудничает с июня 2019 года. С этого времени компания передала группе оборудование на сумму 18 млрд руб. с НДС. Был заключен пул лизинговых сделок на поставку сетевого и серверного оборудования, систем хранения данных, а также широкого перечня телекоммуникационной и IT-техники. Большая часть поставок осуществлялась для обеспечения оказания услуг по государственным контрактам в рамках проектов цифровизации экономики РФ.

По итогам первого полугодия 2022 года АО ВТБ Лизинг остался лидером по объему портфеля в сегменте телекоммуникационного оборудования, оргтехники и компьютеров в рейтинге Эксперт РА (платежи к получению – 15 млрд руб.). За 6 месяцев 2022 г. компания поставила клиентам имущество на сумму 102 млн рублей с НДС.

— Мы продолжаем сотрудничество с «Ростелеком», который включен в перечень системообразующих предприятий страны, в рамках стратегически важных задач. Финансируем национальные проекты и поставляем оборудование для их реализации. Благодаря глубокой экспертизе и гибким подходам к определению условий сделок находим способы поддержать бизнес наших клиентов и обеспечить их необходимыми ресурсами. Важно, что лизинговые инструменты остаются востребованными в условиях, когда необходимы сбалансированные решения для реализации инвестиционных проектов, — прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Сергей Клюшников.