Ярославцы смогут выкупить землю, арендованную под садоводческие участки и огороды

Жители Ярославской области, которые арендуют землю для занятий садоводством или огородничеством, могут выкупить ее у государства без торгов Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Жители Ярославской области, которые арендуют землю для занятий садоводством или огородничеством, могут выкупить ее у государства без торгов.

- Стоимость выкупа у нас значительно ниже, чем в ряде субъектов ЦФО, где она составляет 100% от кадастровой стоимости земельного участка, - сказал заместитель председателя правительства региона Артем Молчанов.

Если участок находится за границей населенного пункта, то его стоимость будет составлять 15% от кадастровой. За 25% от кадастровой цены можно будет приобрести землю, которая находится в границах населенного пункта.

Воспользоваться правом выкупа ярославцы могут до 31 декабря этого года.