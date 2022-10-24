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Происшествия24 октября 2022 9:23

Неизвестный угрожает устроить в Ярославле серию взрывов, если ему не заплатят 3 миллиона рублей

Правоохранительные органы проводят проверку
Полина Вачнадзе
В редакцию КП-Ярославль пришло письмо с угрозами

В редакцию КП-Ярославль пришло письмо с угрозами

Фото: Артем КИЛЬКИН

Поздно вечером в воскресенье, 23 октября, на почту КП-Ярославль поступило письмо с угрозами и шантажом. Отправитель данного послания потребовал от редакции 3 миллиона рублей, в противном случае он обещал устроить серию терактов.

- Даю вам 15 часов. Если попробуете вызвать саперов – очень сильно пожалеете. Я слежу за каждым вашим действием, и если вы сделаете что-то не так – люди погибнут, - пишет автор письма. – Если же вы просто проигнорируете это письмо – я сразу же активирую бомбы.

Далее отправитель перечисляет объекты, которые он собирается взорвать, если на его письмо не обратят должного внимания. Известно, что письмо-угрозу получили несколько ярославских СМИ и районные суды города.

Редакция КП-Ярославль передала информацию в УФСБ по Ярославской области. Там сообщили, что по данным письмам сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.