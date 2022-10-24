В Ярославле 18-летняя девушка перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей

В Ярославле от рук мошенников пострадала 18-летняя девушка. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле от рук мошенников пострадала 18-летняя девушка. На протяжении трех дней злоумышленники «обрабатывали» свою жертву и в итоге она перевела им 1,3 миллиона рублей.

Ярославну убедили, что ее деньгами пытаются завладеть посторонние люди.

- Девушку уговорили оказать помощь в поимке мошенников, дали указание снять все деньги и перевести их на «безопасные» счета. Злоумышленники требовали от потерпевшей сохранять полную конфиденциальность, запугивали ответственность за передачу информации третьим лицам. Несмотря на то, что во время снятия средств участковый предупреждал девушку о мошенничестве, она все равно установила мобильное приложение и перевела преступникам 1,3 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».