Синоптики обещают снег в Ярославле

В Ярославле на этой неделе выпадет снег. Скриншот с сайта Гидрометцентр России

В Ярославле, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра, на этой неделе пойдет снег. Снег вперемешку с дождем ожидается в ночь со среды на четверг и с четверга на пятницу.

В дневное время суток осадков не будет. Только в среду 26 октября и в субботу 29 октября возможен небольшой кратковременный дождь.

Вся наступившая неделя обещает быть довольно теплой: столбики термометров покажут от +4 до +8 градусов. Заморозки ожидаются по ночам – в ночь со вторника на среду до -1 градуса, в ночь с пятницы на субботу – до -3-х.