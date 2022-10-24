В Ярославле пропали двое подростков

Пропавшему юноше на вид 16 лет. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле идут поиски двух подростков – 15-летнего Арама Папояна и 14-летней Юлии Я. 23 октября ребята ушли из госучреждения в Ленинском районе города.

Юноше на вид 16 лет, рост 178 сантиметров, худощавый, черные волосы и карие глаза. Из детдома Арам ушел в белой футболке, темно-синих спортивных штанах и черных сланцах.

Девушке на вид 15-16 лет, рост 174 сантиметра, худощавая, с голубыми глазами и черными до плеч волосами. Была одета в черную кофту, черные джинсы и черные сланцы.

Если вы видели подростков или знаете, где они сейчас находятся, сообщите в полицию – 02, 102,112 или на горячую линию ЯрСпас 8-910-964-08-38.

Обновление информации:

25 октября стало известно, что девушку нашли. Она все это время была у мамы.