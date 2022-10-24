В ярославском аэропорту «Туношна» изменилось расписание полетов

Авиакомпании внесли изменения в расписание полетов из ярославского аэропорта «Туношна».
Фото: Александр ГЛУЗ
Авиакомпании внесли изменения в расписание полетов из ярославского аэропорта «Туношна». Об этом сообщили в департаменте транспорта Ярославской области.
Рейсы в Архангельск, Минеральные Воды и Сочи, которые ранее выполнялись по средам и воскресеньям, теперь будут по понедельникам и пятницам.
Улететь из Ярославля в Санкт-Петербург можно как и раньше по понедельникам и субботам, но скорректировано время рейсов по понедельникам. Прилет в Ярославль изменен с 19:55 на 18:50, вылет из Ярославля с 20:55 на 19:50.
Рейсы в Казань теперь выполняются по вторникам.
Кроме того, в аэропорту «Туношна» с 21 октября уменьшилась стоимость обслуживания в зале повышенной комфортности.