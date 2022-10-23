Две ярославны перевели мошенникам 2 миллиона рублей

Две жительницы Ярославля перевели мошенника 2 миллиона рублей Фото: Полина Вачнадзе

Две жительницы Ярославля 50 и 72 лет обратились в полицию с заявлениями о мошенничествах. Им обеим позвонили неизвестные - одна представилась сотрудницей банка, а вторая звонившая сказала, что работает в полиции. Но причину звонка назвали одну и ту же: якобы злоумышленники пытаются оформить кредиты на большие суммы, так что нужно перевести все средства на «безопасный счет».

50-летнюю ярославну вынудили взять три кредита в разных банках: на 50 тысяч рублей, 400 тысяч и 1,5 миллиона. После этого, следуя «инструкции» мошенников, она обналичила и перевела деньги на разные счета. Общая сумма, которую потеряла женщина – 1,9 миллиона рублей.

Вторая жертва злоумышленников быстрее раскрыла обман. Поверив неизвестной девушке, которая ей звонила, она сняла со своих счетов больше 200 тысяч рублей и перевела их мошенникам. Потом получила в банке еще 70 тысяч и сделала то же самое. Только когда звонившая предложила ей оформить кредит на миллион, женщина поняла, что ею манипулируют, и прекратила связь.

Обе женщины лишились больше двух миллионов рублей. После их обращения в полицию были возбуждены уголовные дела.

В полиции предупреждают: если вам звонят и сообщают, что ваши средства в опасности, на ваше имя оформлен кредит и т.п., немедленно завершите разговор. Обратитесь в банк лично или по телефону, указанному на вашей банковской карте. Не выполняйте никаких указаний, данных по телефону. Не сообщайте реквизиты своей карты и не переводите деньги на незнакомые счета.