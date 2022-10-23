Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 октября 2022 9:08

В Рыбинске при пожаре погиб пенсионер

Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение в огнем во время курения
Рада Шпилевая
21 октября в Рыбинске при пожаре погиб мужчина

21 октября в Рыбинске при пожаре погиб мужчина

Фото: Иван МАКЕЕВ

21 октября в Рыбинске при пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло в многоэтажке на улице 9 Мая рано утром.

Получив сигнал о происшествии, МЧС выслало на место четыре спецмашины и одиннадцать сотрудников. Возгорание было ликвидировано в течение 20 минут, этого времени хватило, чтобы 71-летний хозяин квартиры погиб.

- В качестве наиболее вероятной причиной возникновения пожара следствием рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.- Проводятся следственные действия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Стоит отметить, что это уже не первый случай пожара в жилом секторе Рыбинска. Только за последние два месяца в городе произошло три пожара, при которых пострадали или погибли люди. Все они стали последствием неосторожного обращения с огнем.