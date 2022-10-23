В Ярославле выставили на продажу майку и шарф Александра Галимова с его автографами

В Ярославле продается шарф с автографом Александра Галимова. Скриншот с сайта

На сайте бесплатных объявлений выставили на продажу майку и шарф хоккеиста ХК "Локомотив" Александра Галимова. 7 сентября 2011 года он находился на борту самолета, потерпевшего крушение. От многочисленных травм и ожогов Галимов скончался спустя несколько дней после авиакатастрофы.

Майку с надписью "На долгую память", сделанную рукой хоккеиста, продавец оценил в 1,8 миллиона рублей, шарф с автографом Галимова - в 1 миллион. На данный момент майка уже снята с продажи, шарф еще продается.

- Вещь не для всех! По вопросам завышенной стоимости просьба не писать. Разговаривать не буду, - говорится в сообщении.