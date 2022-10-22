В Ярославле идут поиски подрядчика, готового отремонтировать Суринский путепровод

В Ярославле ищут подрядчика для ремонта Суринского путепровода. Скриншот с видео, группа "Дороги Ярославля" ВКонтакте

В Ярославле до конца декабря этого года должны отремонтировать Суринский путепровод. Правда, предстоит еще найти подрядчика, готового взяться за одну из самых разбитых дорог города.

Сейчас состояние Суринского путепровода иначе, как критическим назвать сложно. Вся дорога в огромных ямах, которые водителям приходится объезжать на небольшой скорости, чтобы потом не тратиться на ремонт машин. Отсюда практически ежедневные пробки.

Подрядчика планируют найти до конца ноября после этого уже определить точные сроки окончания работ на путепроводе.