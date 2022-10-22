В Ярославской области с начала частичной мобилизации заключены 975 браков

Регистрации браков проходят в учебных центрах, где сейчас находятся мобилизованные ярославцы Фото: Правительство Ярославской области

С 21 сентября по 21 октября, месяц, что прошел с начала частичной мобилизации, в Ярославской области заключены 975 браков. Это на 300 больше, чем за тот же период прошлого года.

Регистрации браков проходят и в учебных центрах, где сейчас находятся мобилизованные ярославцы. За последние два дня там поженились 9 пар.

- С сокращением срока в связи с предъявлением повестки о призыве гражданина на службу, выданной военным комиссариатом в рамках частичной мобилизации, в регионе уже заключено порядка 200 браков. В большинстве случаев регистрация брака проведена в день подачи заявления, - рассказала начальник управления ЗАГС Правительства Ярославской области Ирина Колобова.

Кроме того, сотрудники управления ежедневно проводят консультации по оформлению документов на ускоренное заключение союза в связи с частичной мобилизацией. Информацию можно получить прямо в центре обучения призывников.