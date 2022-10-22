ОНФ по Ярославской области: отцы троих детей имеют право на отсрочку от службы

Ярославцы, имеющие троих детей, останутся дома Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ОНФ по Ярославской области продолжают поступать обращения по поводу частичной мобилизации. Правда, как уточнили общественники, их стало уже значительно меньше.

Самым актуальным вопросом за последнюю неделю стал вопрос об отсрочке для отцов, воспитывающих троих детей. Например, мужчине, у которого сыновья-тройняшки, в военкомате сказали, что оснований для получения отсрочки у него нет.

- Мы получили разъяснения от областного военкома: критерии о предоставлении отсрочки уже скорректированы, ярославцы, имеющие троих детей, останутся дома. В том числе и папа ярославских тройняшек, - уточнили в ОНФ по Ярославской области.

Продолжается работа и по другим обращениям.

- Отрабатываем также несколько обращений по уже мобилизованным - тем, кто сейчас находится в центре подготовки на базе Ярославского ракетного училища. По словам родственников, у мобилизованных были серьезные проблемы со здоровьем, но медкомиссия признала их годными к военной службе, - говорят общественники.