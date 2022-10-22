В Ярославской области контракт с перевозчиками собираются заключать на 8 лет

С перевозчиками, которые займутся автобусным сообщением в Ярославле и Ярославской области, планируют заключить контракты сразу на 8 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

С перевозчиками, которые займутся автобусным сообщением в Ярославле и Ярославской области, планируют заключить контракты сразу на 8 лет. За это время компаниям будет выплачено более 55 миллиардов рублей.

- Предельный объем средств на оплату долгосрочных государственных контрактов: на 2023 год – 5 999 420 413 рублей, на 2024 год – 8 523 311 012 рублей, на 2025 год – 8 551 394 136 рублей, на 2026 год – 8 559 097 720 рублей, на 2027 год – 8 558 619 710 рублей, на 2028 год – 6 772 328 405 рублей, на 2029 год – 6 335 757 429 рублей, на 2030 год – 2 047 707 331 рублей, - говорится в пояснительной записке проекта постановления.

Так же там уточняется, что принятие данного постановления не повлечет негативных социальных, экономических, политических и иных последствий.