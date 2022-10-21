Оперативное реагирование Россельхознадзора позволило остановить нелегальный ввод в оборот сливочного масла в ЯО

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в октябре 2022 года в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» на основании задания на проведение мероприятия без взаимодействия, установлено, что предприятие ООО «ЛИСТ» смогло произвести 80 т масла сладко-сливочного несоленого "Крестьянского" м.д.ж. 72,5% весового из 5 кг аналогичного масла, поступившего с фантомного производства ООО «Торговый дом “Белобородовъ”» (г. Тюмень).

В результате анализа деятельности предприятия ООО «ЛИСТ» установлено, что согласно записи журнала продукции от 11.10.2022, уполномоченным лицом ООО «ЛИСТ» добавлено масло в количестве 80 т, поступившее по несуществующему бумажному ВСД, после чего предприятием были объединены данная запись с записью журнала от того же числа, где аналогичное масло поступило по эВСД в количестве 5 кг рязанского производителя с предприятия ООО «Торговый дом «Белобородовъ» (г. Тюмень). Далее на введенную таким образом молочную продукцию неизвестного происхождения оформлено 40 эВСД от 11.10.2022 в адрес предприятия-получателя в г. Москва.

Кроме того, в результате анализа прослеживаемости поступившего масла в количестве 5 кг на предприятие ООО «ЛИСТ» установлено, что вся продукция в ООО «Торговый дом «Белобородовъ» поступала с фантомного предприятия ООО «Эко Продукты» (Вологодская область), которое сотрудники Россельхознадзора ранее исключили из реестра ИС «Цербер», но недобросовестные хозсубъекты успели погасить (принять) часть документов, оформленных на вышеуказанную нелегальную продукцию, что позволило в дальнейшем им продолжить цепочку фантомного оборота масла.

Управлением полученная информация направлена в ТУ по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому АО для предотвращения дальнейшего распространения нелегальной продукции с предприятия ООО «Торговый дом «Белобородовъ» и в УМВД России по Ярославской области для принятия мер в рамках имеющихся полномочий и привлечению виновных должностных лиц к уголовной ответственности.