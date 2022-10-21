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Общество21 октября 2022 14:36

Три города Ярославской области вошли в рейтинг самых бюджетных направлений из Москвы

В топе Переславль, Ростов и Ярославль
Полина Вачнадзе
На основе данных о билетах, три города Ярославской области вошли в топ самых бюджетных направлений из Москвы

На основе данных о билетах, три города Ярославской области вошли в топ самых бюджетных направлений из Москвы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три города Ярославской области вошли в топ-15 самых бюджетных направлений их Москвы до конца этой осени. Возглавляет рейтинг Переславль со средним чеком в 386 рублей. Также в топе Ростов со средним чеком в 874 рубля и Ярославль с чеком в 954 рубля.

Рейтинг составлен аналитическим центром сервиса поездок и путешествий Туту.ру на основе данных о билетах с 15 октября до 30 ноября.

Кроме городов Ярославии в топ вошли Калуга, Тула, Рязань, Брянск и ряд других городов.