В Рыбинске впервые пройдет турнир по киберспорту

В Рыбинске пройдет открытый Кубок Ярославской области по киберспорту. ФОТО: kiberdom.pro

В Рыбинске в рамках Студенческой Спартакиады впервые пройдет открытый Кубок Ярославской области по киберспорту. Киберсоревнование станет дополнением к уже существующим дисциплинам – волейболу, баскетболу и легкой атлетике.

- В нашей стране киберспорт официально признанный вид спорта, по нему проводятся турниры профессиональные и любительские, которые собирают огромное количество участников, - рассказал заместитель директора департамента по физической культуре и спорту Александр Кормилицын.

Соревнования пройдут в формате 5×5, дисциплины: Global Offensive и Dota 2. Организаторы разыграют призовой фонд в 160 тысяч рублей. Участие бесплатное, для участия нужно зарегистрировать команду, узнать подробности можно здесь. Также в этом году участники спартакиады смогут посоревноваться в дисциплинах «скалолазание» и «русский жим».