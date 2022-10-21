В Угличе благоустроили парк на набережной

В парке обустроили спуск к воде Фото: Правительство Ярославской области

В Угличе завершилось благоустройство парка, который находится на набережной Волги.

– Угличане получили еще одно место для отдыха, прогулок, игр с детьми и занятий спортом, – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Убрали стихийные заросли, но сохранили естественную природу. Обустроили спуск к воде, смонтировали освещение, установили скамейки. Скоро здесь появятся и качели с видом на Волгу. Искренне рад, что поддержал жителей и мы пошли на удорожание проекта, чтобы на дорожках положить вместо асфальта плитку.

Сами жители города выбрали это место для благоустройства. Работы шли по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».