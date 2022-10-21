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Происшествия21 октября 2022 8:17

В Ярославле злостный неплательщик штрафов снес светофор

Но в данном ДТП водитель оказался не виновен
Полина Вачнадзе
В Ярославле "Мерседес" врезался в светофор. Скриншот с видео, УГИБДД УМВД России по Ярославской области

В Ярославле "Мерседес" врезался в светофор. Скриншот с видео, УГИБДД УМВД России по Ярославской области

В Ярославле днем 20 октября на Московском проспекте произошло ДТП. «Мерседес», уходя от столкновения с другим автомобилем, врезался в светофор и снес его.

Приехавшие на место аварии сотрудники ГИБДД установили, что в данном происшествии водитель иномарки не виновен. Однако за ним числится 158 неоплаченных штрафов за другие нарушения правил дорожного движения. В итоге злостного неплательщика передали в руки судебных приставов.