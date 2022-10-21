В Ярославле ночью неизвестные обстреляли машины

В Ярославле неизвестные стреляли по машинам. ФОТО: группа "Подслушано у водителей | Ярославль" ВКонтакте

В социальных сетях ярославцы сообщили об опасности, которая подстерегает водителей в Заволжском районе. В ночь на 21 октября неизвестные обстреляли автомобили.

- Пост-предупреждение. В темное время суток по Машприбору лучше не ехать, стреляют по машинам! Мне повезло, попали только в дверь, а тому, кто ехал за мной, прострели стекло, - пишет мужчина в группе «Подслушано у водителей Ярославль».

Владельцы поврежденных авто написали заявления в полицию.

- Полицейские разбираются в обстоятельствах данного происшествия. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ярославского УМВД.

В комментариях к посту ярославцы пишут, что на Машприборе подобное происходит не в первый раз, стреляли в машины и на 2-ой Бутырской улице.

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