В Ростове двухлетний мальчик выпал из окна

В Ростове Ярославской области двухлетний мальчик выпал из окна на третьем этаже Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове Ярославской области двухлетний мальчик выпал из окна на третьем этаже. Мама ненадолго оставила сына одного на кухне, хватило нескольких минут, чтобы малыш залез на подоконник. Окно было открыто, ребенок облокотился на москитную сетку и вместе с ней полетел вниз.

Мальчику была быстро оказана медицинская помощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность детей, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Известно, что семья благополучная, на учетах не состояла. Мама сидит дома с сыном, а отец работает в Ярославле. В момент, когда произошел несчастный случай, он как раз был на работе.