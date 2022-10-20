В Рыбинске на ремонт Лоцманской биржи выделят 123 миллиона рублей Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске начался ремонт Лоцманской биржи. В этом году у здания планируют обновить крышу. Основную часть работ подрядчик должен выполнить до 1 декабря.

— Мы не меняем конструктив, здесь будет повторяться то проектное решение, которое было изначально. Наша задача обновить кровлю. Оцинкованную фальцевую кровлю заменим также на металлическую с двойным фальцем с полимерным покрытием. Материал долговечный, не ухудшит эксплуатационные характеристики. Стоимость работ пять миллионов рублей, — рассказал начальник управления строительства Алишер Рустамов.

Помимо крыши, в следующие четыре года в здании проведут замену инженерных сетей и внутреннюю отделку. На все эти работы инвестор готов выделить 123 миллиона рублей.