В Рыбинске планируют сделать подсветку исторических зданий Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске планируют сделать архитектурную подсветку исторических зданий. Несколько зданий в городе – собор и авиационный колледж – уже светятся в ночном городе.

- Разрабатываем список объектов культурного наследия. Это здание музея-заповедника, Лоцманская биржа, пожарная каланча, храмы в исторической части города, водонапорная башня, костел и другие, - подчеркнул глава города Дмитрий Рудаков. - В архитектурной подсветке есть базовое правило: синие и серые поверхности подсвечиваются холодным светом. Белый, желтый и охристый - теплым. Поэтому 80% архитектурной подсветки Рыбинска должны быть в теплом свете.

Сейчас разрабатывается список из 12 объектов. В дальнейшем планируется это число до тридцати.