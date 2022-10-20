В Ярославской области сокращенным чиновникам помогут найти работу и окажут психологическую поддержку

В департаменте занятости рассказали, как готовятся к сокращению штатов в органах власти Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Департамент занятости населения Ярославской области уже начал готовиться к сокращениям в правительстве региона, в органах исполнительной и муниципальной власти.

- Мы анализируем вакансии, составляем индивидуальные планы работы с каждым органом власти. Уже разработали примерный план мероприятий, выработали стратегию не только помощи в поиске работы, но и психологической поддержки людей, - рассказали в департаменте.

В середине ноября для сокращенных чиновников проведут первую встречу, на которой расскажут, как эффективно вести себя на рынке труда, о методах поиска нового места работы и вариантах альтернативной занятости.

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