Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2022 11:50

В Ярославской области сокращенным чиновникам помогут найти работу и окажут психологическую поддержку

В департаменте занятости рассказали, как готовятся к сокращению штатов
Полина Вачнадзе
В департаменте занятости рассказали, как готовятся к сокращению штатов в органах власти

В департаменте занятости рассказали, как готовятся к сокращению штатов в органах власти

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Департамент занятости населения Ярославской области уже начал готовиться к сокращениям в правительстве региона, в органах исполнительной и муниципальной власти.

- Мы анализируем вакансии, составляем индивидуальные планы работы с каждым органом власти. Уже разработали примерный план мероприятий, выработали стратегию не только помощи в поиске работы, но и психологической поддержки людей, - рассказали в департаменте.

В середине ноября для сокращенных чиновников проведут первую встречу, на которой расскажут, как эффективно вести себя на рынке труда, о методах поиска нового места работы и вариантах альтернативной занятости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Михаил Евраев: «Сокращения кадров проводятся не для экономии»

Губернатор Ярославской области пояснил, для чего будут проводиться сокращения штата чиновников (подробнее)