В Ярославле перед зимой проверили спецтехнику для уборки дворов

В Дзержинском районе Ярославля накануне зимнего сезона прошла ежегодная проверка техники Фото: Мэрия Ярославля

В Дзержинском районе Ярославля накануне зимнего сезона прошла ежегодная проверка техники, которая будет работать во дворах. Проверили 13 тракторов, два прицепа, самосвал, ледоруб и пескоразбрасывающее устройство.

- Вся уборочная техника подготовлена к зимнему периоду. На тракторы уже повесили тяжелые поворотные отвалы для лучшей уборки снега, щетки для чистки проезжей части и тротуаров. Штат рабочих по уборке придомовых территорий полностью укомплектован. Помимо планового технического обслуживания, спецтехника прошла аккредитацию в Ростехнадзоре. Зимой работы начинаются с шести утра и продолжаются до самого вечера. Иногда приходится работать без выходных, - сказала директор управдома Дзержинского района Вера Чернявская.

Пока не начались снегопады, техника будет работать на уборке листвы и спиленных веток. Если имеющиеся машины не справятся с количеством выпавшего снега, для уборки дворов планируют привлекать частных подрядчиков.