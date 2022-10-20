В Ярославле пройдет обмен вещами для творчества и хобби

В Ярославле 22 октября пройдет экологическая акция по обмену ненужными вещами «Зеленая суббота» Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле 22 октября пройдет экологическая акция по обмену ненужными вещами «Зеленая суббота». В этот раз она посвящена хобби и творчеству.

Принести на акцию можно все, что требуется для шитья, вязания, вышивки, рисования и другого, главное, чтобы вещи были в хорошем состоянии и могли кому-то пригодиться.

- К примеру, вы купили пряжу и спицы, но так и не приступили к вязанию, получили в подарок кулинарную книгу, но не любите готовить, или же приобрели все для скрапбукинга, но через несколько дней мучений поняли, что это «не ваше». Все эти вещи наверняка пригодятся людям, живущим рядом с вами, сделают их счастливее, – говорит один из организаторов «Зеленой субботы» Александра Кудзагова.

Акция пройдет с 11:00 до 15:00 в центре «ЭкоЛофт «Л.У.В.Р.», который находится в доме №37/1 (лит.Г) на улице Большая Октябрьская.

На следующей «Зеленой субботе», которая запланирована на ноябрь, можно будет обменяться предметами для занятий спортом.