В Ярославле нашли труп мужчины, висящий на проводах Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 19 октября жители Тутаевского шоссе в Ярославле обнаружили труп мужчины, висящий на проводах. На место происшествия ярославцы сразу же вызвали все спецслужбы. Тело, висящее на уровне пятого этажа, снимали при помощи автовышки.

Обстоятельства смерти ярославца сейчас устанавливают следователи. Известно, что мужчине было 34 года, он нигде не работал.

- Проводится доследственная проверка, - уточнили в пресс-службе СКР по Ярославской области.