Приглашаем предпринимателей Ярославской области принять участие в Форуме «Креативные индустрии» 25 октября 2022 года

Форум «Креативные индустрии» – главное событие Ярославской области в сфере креативных индустрий, пространство для открытого диалога всех участников!

Форум пройдет по трем направлениям:

1. Площадка № 1 «Туризм». Новые креативные решения для индустрии туризма. Концерт-Холл «КИНО».

2. Площадка № 2 «Дизайн». Влияние креативных индустрий на городскую среду. МЦ Мебель Маркт.

3. Площадка №3 «Реклама». Креативное позиционирование Ярославского региона. Территория фабрики «КОРД».

4. Площадка №4 (сбор всех участников Форума). Итоговая дискуссия Форума «Креативные индустрии». Комплекс «Волга-Volga».

На площадках Форума Вас ждут: бизнес-игра «ЯрGameТур», мастер-классы, круглые столы, выступления федеральных и региональных спикеров, представителей бизнеса и власти для обсуждения ключевых вопросов, стоящих перед креативной экономикой.

Чтобы принять участие в Форуме, необходимо зарегистрироваться на сайте Центра «Мой бизнес 76» в разделе «Календарь мероприятий», выбрав интересующую площадку:

Организаторы Форума:

- Департамент инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности Ярославской области;

- Центр «Мой Бизнес»;

- ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП» (бизнес-инкубатор).

Партнеры Форума:

- ЯрТПП;

- ПАО Сбербанк;

- ОСИГ;

- МЦ «МебельМаркт»;

- Фабрика «КОРД»;

- Ассоциация блогеров Ярославской области;

- ООО «Локус Консалтинг Групп».

- ООО «Союз мастеров АртЕль»;

- Мастерская Мебели Евгении Александровой;

- Интерьерный салон «Interior Factory»;

- Маркетинговое агентство «Белая Ворона»;

- Фотостудия «Фабрика»;

- Маркетинговое агентство «Evklead».

Мероприятие проводится в рамках реализации нац. проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Остались вопросы?

- +7 (4852) 28-02-45 (Елена, Дарья, Юлия)

- cdo@yartpp.ru

#нацпроектМСП #МойБизнес #МойБизнес76 #ЯрТПП #бесплатноеОбучение #Ярославль