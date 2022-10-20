Приглашаем предпринимателей Ярославской области принять участие в Форуме «Креативные индустрии» 25 октября 2022 года

Форум «Креативные индустрии» – главное событие Ярославской области в сфере креативных индустрий, пространство для открытого диалога всех участников!
Форум пройдет по трем направлениям:
1. Площадка № 1 «Туризм». Новые креативные решения для индустрии туризма. Концерт-Холл «КИНО».
2. Площадка № 2 «Дизайн». Влияние креативных индустрий на городскую среду. МЦ Мебель Маркт.
3. Площадка №3 «Реклама». Креативное позиционирование Ярославского региона. Территория фабрики «КОРД».
4. Площадка №4 (сбор всех участников Форума). Итоговая дискуссия Форума «Креативные индустрии». Комплекс «Волга-Volga».
На площадках Форума Вас ждут: бизнес-игра «ЯрGameТур», мастер-классы, круглые столы, выступления федеральных и региональных спикеров, представителей бизнеса и власти для обсуждения ключевых вопросов, стоящих перед креативной экономикой.
Чтобы принять участие в Форуме, необходимо зарегистрироваться на сайте Центра «Мой бизнес 76» в разделе «Календарь мероприятий», выбрав интересующую площадку:
Организаторы Форума:
- Департамент инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности Ярославской области;
- Центр «Мой Бизнес»;
- ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП» (бизнес-инкубатор).
Партнеры Форума:
- ЯрТПП;
- ПАО Сбербанк;
- ОСИГ;
- МЦ «МебельМаркт»;
- Фабрика «КОРД»;
- Ассоциация блогеров Ярославской области;
- ООО «Локус Консалтинг Групп».
- ООО «Союз мастеров АртЕль»;
- Мастерская Мебели Евгении Александровой;
- Интерьерный салон «Interior Factory»;
- Маркетинговое агентство «Белая Ворона»;
- Фотостудия «Фабрика»;
- Маркетинговое агентство «Evklead».
Мероприятие проводится в рамках реализации нац. проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Остались вопросы?
- +7 (4852) 28-02-45 (Елена, Дарья, Юлия)
- cdo@yartpp.ru
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