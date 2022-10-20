Россельхознадзором в сентябре выдано 77 предостережений землевладельцам Ярославской области

В сентябре 2022 года в целях предупреждения нарушений обязательных требований земельного законодательства специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям выдано 77 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства.

Государственными инспекторами было осмотрено 158 земельных участков. Признаки нарушений обязательных требований земельного законодательства, связанные с невыполнением установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от негативного воздействия, ухудшающего качественное состояние земель, были выявлены на площади 1957,5 га.

Бездействие собственников в отношении принадлежащих им земель сельскохозяйственного назначения может привести к нарушениям обязательных требований земельного законодательства, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 статьи 8.8 КоАП РФ.

Правообладателям в целях профилактики правонарушений выдано 77 предостережений и предложено осуществить на земельных участках сельскохозяйственного назначения мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью на основании разработанного в установленном порядке проекта культуртехнической мелиорации.