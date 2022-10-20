В Рыбинске сделают архитектурную подсветку зданий

В РЫбинске планируют подсветить 12 объектов. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске идет работа над проектом по архитектурной подсветке зданий. Деньги на его реализацию город планирует получить из областного бюджета. Но есть нюанс: бюджетное финансирование возможно только для объектов, которые находятся в государственной собственности. С частными владельцами придется договариваться.

Сейчас разрабатывается список объектов, которые собираются подсветить. В их числе –музей-заповедник, Лоцманская биржа, пожарная каланча, некоторые храмы, водонапорная башня, костел и другие. Пока 12 зданий, но список собираются расширить до 30 объектов.

- В архитектурной подсветке есть базовое правило: синие и серые поверхности подсвечиваются холодным светом. Белый, желтый и охристый - теплым. Поэтому 80% архитектурной подсветки Рыбинска должны быть в теплом свете, - пояснил глава города Дмитрий Рудаков.

Оформить с помощью архитектурной подсветки ключевые исторические здания – идея для Рыбинска не новая. В разные годы она была реализована точечно - на соборе, авиационном колледже. Создать целостную картину вечернего города можно лишь в комплексе, с учетом расположения архитектурных доминант.