В Ярославской области изменилось расписание межмуниципального маршрута №102 Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области изменилось расписание автобуса по межмуниципальному маршруту №102 Пошехонье – Семеновское. Оно скорректировано для студентов Пошехонского колледжа.

- Родители студентов аграрно-политехнического колледжа в Пошехонье обратились с предложением о переносе времени отправления автобуса на более ранее для того, чтобы обучающиеся из Первомайского района могли успевать на автобус из села Семеновское, - рассказали в правительстве региона.

С 24 октября отправление последнего рейса автобуса перенесено на 30 минут: из Пошехонье в Семеновское с 15.20 на 14.50, обратно – с 16.20 на 15.50.