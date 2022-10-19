В Ярославской области за прошедшие сутки двое подростков пострадали в ДТП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области за прошедшие сутки двое подростков пострадали в ДТП.

Вчера, 18 октября, в Рыбинске на улице Железнодорожная примерно в 18 часов 22-летний мужчина на автомобиле «Деу Нексия» сбил 17-летнего подростка. Последний переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сейчас молодой человек находится в больнице

А в Ярославле вчера на Тутаевском шоссе произошло похожее ДТП. Около 18:20 «Хундай Солярис», за рулем которого был 61-летний водитель, сбил 17-летнюю девушку. Врачи назначили ей амбулаторное лечение.

- Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.