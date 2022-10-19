Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022» стал участковый из Борисоглебского района

В правоохранительных органах Сергей Лисенков служит с 2006 года Фото: УМВД по Ярославской области

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022» стал участковый уполномоченный ОМВД России по Борисоглебскому району Ярославской области капитан полиции Сергей Лисенков. На службу в правоохранительные органы Сергей пришел в 2006 году после армии, в 2011 – стал участковым. - Сначала его участок был в самом поселке Борисоглебский. Но с 2011 года он работает в сельской местности. Его участок - это 32 деревни на площади более чем 12 тысяч квадратных километров с населением в 1270 человек, - рассказали в УМВД России по Ярославской области. - Чаще всего участковому на селе приходится разрешать конфликты, возникающие на бытовой почве. Среди зарегистрированных преступлений больше всего краж. Сейчас к ним еще добавилась фиктивная регистрация по месту жительства. Всего участковым Сергеем Лисенковым за текущий год раскрыто 8 уголовных преступлений, составлено 50 протоколов об административных правонарушениях. Теперь Сергей Лисенков будет представлять Ярославскую область на Всероссийском этапе конкурса.