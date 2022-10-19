В правительстве Ярославской области отменили закупку оргтехники, мебели и автомобилей

В правительстве Ярославской области решили отказаться от ряда закупок
Фото: Полина Вачнадзе
В правительстве Ярославской области решили отказаться от ряда закупок. После сокращения штата чиновников, освободится достаточное количество мебели, оргтехники и машин.
- Мы остановили все закупки. За исключением специальных автомобилей, - уточнил во время пресс-конференции губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Во время встречи с журналистами глава региона пояснил, для чего проводится сокращение. И дело здесь вовсе не в экономии бюджетных денег.