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Общество19 октября 2022 12:37

В правительстве Ярославской области отменили закупку оргтехники, мебели и автомобилей

Закупать будут только специальные машины
Полина Вачнадзе
В правительстве Ярославской области решили отказаться от ряда закупок

В правительстве Ярославской области решили отказаться от ряда закупок

Фото: Полина Вачнадзе

В правительстве Ярославской области решили отказаться от ряда закупок. После сокращения штата чиновников, освободится достаточное количество мебели, оргтехники и машин.

- Мы остановили все закупки. За исключением специальных автомобилей, - уточнил во время пресс-конференции губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Во время встречи с журналистами глава региона пояснил, для чего проводится сокращение. И дело здесь вовсе не в экономии бюджетных денег.