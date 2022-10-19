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Общество19 октября 2022 12:06

Дому актера в Ярославле предложили присвоить имя Сергея Пускепалиса

Откроется Дом актера в конце ноября
Полина Вачнадзе
Дому актера в Ярославле могут присвоить имя Сергея Пускепалиса

Дому актера в Ярославле могут присвоить имя Сергея Пускепалиса

Дом актера в Ярославле будет открыт после масштабного ремонта в конце ноября. В здании завершается ремонт, идет монтаж оборудования – светового, звукового и видеопроекционного.

От сенатора РФ Ярославской области Александра Русакова поступило предложение присвоить Дому актера имя Сергея Пускепалиса.

На протяжении нескольких лет актер и режиссер работал художественным руководителем Волковского театра и немало сделал для его развития. Сергей Пускепалис разбился в автокатастрофе 20 сентября по пути из Ярославля в Москву.