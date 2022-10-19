Ярославль получит 18 миллиардов рублей на обновление трамвайного парка

В Ярославле будет обновлен трамвайный парк Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле будет обновлен трамвайный парк. Наш город вошел в десятку пилотных проектов и получит 18 миллиардов рублей на реализацию федеральной программы развития транспорта. Об этот в ходе пресс-конференции рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

- Будут созданы новые маршруты, - сказал глава региона. – Проект крупный, непростой. Нам очень повезло, что мы в него вошли.

Также губернатор рассказал о работе по привлечение в Ярославль автобусных перевозчиков.

- Это было крайне сложно. Никто с автобусами не стоит и не ждет. Проделана огромная работа. И не шла речь про хороший транспорт, речь про то, чтобы транспорт был. Сейчас переходим к модернизации, это и серьезный, и дорогой шаг. Поэтому он перешел в ведение области, - пояснил Михаил Евраев.

В качестве примера того, что будет по всем маршрутам, глава области привел автобус №176:

- Нужно, чтобы у нас был такой современный транспорт. Брендированный, с камерами, с кондиционерами. Все, как полагается.