Присяжные признали жителя Данилова виновным в совершении особо тяжкого преступления

В Данилове уголовное дело впервые рассматривал суд присяжных заседателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Данилове суд рассмотрел первое уголовное дело с участием присяжных заседателей. Присяжные признали подсудимого виновным, но сочли, что он заслуживает снисхождения.

57-летний даниловец сужден за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Сначала мужчины вместе пили, а потом что-то не поделили и началась драка.

- Злоумышленник нанес несколько ударов руками по жизненно важным органам потерпевшего. Подсудимый попытался вывести мужчину из дома, но тот не смог самостоятельно идти, упал в коридоре и ударился головой. После этого он был доставлен в больницу, где скончался, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, в числе которой были и следователи-криминалисты. Благодаря грамотно спланированной работе, криминалистами оказаны практическая и организационно-методическая помощь, были назначены необходимые судебные экспертизы: медицинская, комплексная комиссионная медицинская, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая и другие, проведено психофизиологическое исследование подозреваемого, в результате чего, сотрудникам следственного управления удалось собрать достаточную доказательственную базу и направить уголовное дело в суд для вынесения обвинительного приговора.

Вердиктом присяжных подсудимый был признан виновным, но заслуживающим снисхождения. По этой причине при назначении наказания не учитывались отягчающие обстоятельства. Но суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: явку с повинной, принесение извинений потерпевшей и состояние здоровья самого подсудимого. В итоге даниловцу дали 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.